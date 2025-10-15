GEODESIGN: ALL’AQUILA WORKSHOP PIANIFICAZIONE PARTECIPATA PER NUOVO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

L’AQUILA – Prosegue il percorso di redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) con il workshop tecnico “Geodesign – Percorso di pianificazione collaborativa”, promosso dalla Provincia dell’Aquila in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università degli Studi di Cagliari.

Gli incontri si terranno presso il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (Diceaa) dell’Università dell’Aquila nei giorni 16, 17, 30 e 31 ottobre 2025, e coinvolgeranno amministratori, tecnici, esperti e portatori di interessi territoriali in un confronto operativo sulle scelte di pianificazione e sviluppo dell’intero territorio provinciale.

Ad aprire i lavori sarà il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, insieme al direttore del Diceaa, il professor Marcello Di Risio. Seguiranno gli interventi dell’ingegnere Andrea De Simone, dirigente del settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell’Aquila, e dei professori Alessandro Marucci e Lorena Fiorini del Diceaa dell’Aquila.

Il coordinamento scientifico del workshop sarà invece affidato al professore Michele Campagna del dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Dicaar) dell’Università degli Studi di Cagliari.

Il Geodesign è un approccio innovativo alla pianificazione territoriale che integra strumenti digitali, analisi ambientali e processi partecipativi, consentendo di simulare scenari di sviluppo e di valutare e negoziare in tempo reale diverse scelte progettuali e policy. L’iniziativa si inserisce dunque nel più ampio percorso di aggiornamento del Ptcp, promosso dalla Provincia dell’Aquila, con l’obiettivo di dotarsi di uno strumento di pianificazione moderno, condiviso e coerente con i principi della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.