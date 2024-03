“GEOMETRA, UNA PROFESSIONE DA PIENA OCCUPAZIONE”: OGGI CONVEGNO A PENNE

PESCARA – “Geometra: una professione da piena occupazione: questa sottolineatura è l’essenza del convegno organizzato dal Consorzio Stabile Rilancio Vestino e dall’Itcg Marconi di Penne, che si teine questa mattina nella sala polivalente D’Angelosante di Penne.

Prestigiosi gli organizzatori e prestigiose le associazioni patrocinanti: Ance Abruzzo, Ance Chieti Pescara, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Federmanager Abruzzo e Molise. Le finalità del simposio sono di alto livello e all’insegna della concretezza, a cominciare dalla preparazione dei giovani a una scelta consapevole dell’iscrizione alla Scuola secondaria.

L’Ance regionale mette a disposizione borse di studio per un certo numero di neo iscritti al corso per geometri. Poi, ci sono la possibilità di praticare alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle classi intermedie e le opportunità lavorative per i diplomati.

Nel dettaglio, va evidenziato il Bando di concorso L’intelligenza naturale del mattone, promosso da Ance Abruzzo e Consorzio Isea per il conferimento di borse di studio ad alcuni studenti che si iscriveranno alle classi prime degli Istituti tecnici per geometri della regione Abruzzo nell’anno scolastico 2024-2025; la disponibilità di diverse aziende per l’alternanza scuola-lavoro; infine, direttamente dal Consorzio Stabile Rilancio Vestino e da alcune aziende private, importanti opportunità di inserimento lavorativo per i neo geometri alla conclusione del percorso scolastico.

Il convegno, moderato dalla professoressa Angela Pizzi, dirigente dell’Itcg Marconi, vedrà gli interventi di Enrico Ricci (presidente Ance Abruzzo), Antonio D’Intino (presidente Ance Chieti Pescara), Florio Corneli (presidente di Federmanager Abruzzo Molise e del Consorzio Vestino) e Luigi Di Giosaffatte (direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico).

Le conclusioni saranno affidate a Ilario Lacchetta (direttore tecnico Consorzio Stabile Rilancio Vestino). I saluti istituzionali saranno dei sindaci dei due centri più importanti dell’area vestina: Gilberto Petrucci di Penne e Renato Mariotti di Loreto Aprutino.

“Abbiamo a cuore i giovani e il territorio”, ha detto il direttore tecnico del Consorzio Stabile Vestino Ilario Lacchetta. “Il convegno e le iniziative collegate vanno nella direzione di valorizzare entrambi attraverso una professione che ha uno storico importantissimo e un futuro particolarmente interessante. Un plauso a chi ci sta accompagnando in questa attività, che ha anche un significato sociale. Aggregare tante forze e intelligenze significa poter guardare al futuro, quindi ai giovani, con ottimismo. Il senso dell’impegno sociale del nostro Consorzio vuole essere anche, anzi soprattutto, un’opportunità per l’area vestina”.