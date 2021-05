GEOPARCO MAIELLA: NUOVE RETI SENTIERISTICHE FRA NATURA E CULTURA

PESCARA – Il 22 aprile scorso il territorio del Parco Nazionale della Maiella è stato dichiarato Geoparco incluso nella rete Unesco Global Geoparks, riconoscimento giunto a conclusione di una complessa procedura durata oltre quattro anni che rappresenta la certificazione non solo delle preziose peculiarità geologiche e naturalistiche del territorio, ma anche il riconoscimento delle condizioni di tutela e delle azioni di valorizzazione in atto.

“Si tratta della dichiarazione di Patrimonio dell’Umanità di quello che, oggettivamente, è il cuore del sistema naturale della regione Abruzzo – dichiara il presidente del Parco Lucio Zazzara – e che rappresenta il centro del più vasto sistema storico-ambientale dell’intera area mediterranea. L’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite valuta caratteristiche che vanno dalla natura strettamente intesa del luogo al modo in cui, nel tempo, si è concretizzato il rapporto con la presenza umana fino alla capacità di conservare un rapporto sostenibile che l’intera Comunità e gli organi di governo ancor oggi dimostrano di avere”.

E’ l’affermazione – conclude Zazzara – che la tutela e la valorizzazione di una natura così speciale restano affidati a una persistente e consapevole attività umana”.

Il Parco Nazionale della Maiella è il principale alleato della popolazione del territorio e ne è il custode più importante.

“Sviluppa continuamente studi che migliorano la conoscenza di tale enorme patrimonio ed elabora progetti che vengono continuamente condivisi e rafforzati – ha ricordato in conferenza stampa oggi a Pescara Zazzara – La dichiarazione Unesco produce un significativo incremento della notorietà del luogo e una conseguente, significativa, crescita della domanda di turismo. Si tratta di un concreto contributo per quanti si sono impegnati e si impegneranno per il mantenimento delle numerose risorse presenti e per ogni politica che saprà trasformare in valore tale ricchezza. Per un territorio come il nostro, che comunque rappresenta una tipica area interna, questo risultato rafforza l’idea, già largamente condivisa dagli abitanti e dagli operatori economici, che con il Parco si può vivere e che esso stesso è la risorsa su cui puntare”.

Per sostenere questa nuova condizione di governance, ha proseguito Zazzara – il Parco Nazionale della Maiella ha bisogno di partner forti come la Regione Abruzzo e lo Stato. Noi speriamo che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentato anche dalla cosiddetta Transizione Ecologica, derivi un sostegno crescente all’azione quotidiana che sviluppiamo e abbiamo condiviso delle prime linee programmatiche con il presidente della Regione Marco Marsilio. Con il sostegno di questa Regione il Parco intende incrementare la propria progettualità mirata a realizzare condizioni di accesso ai territori e ai beni sempre più sicure e rispettose della natura. Oggi vogliamo annunciare che amplieremo la nostra offerta di visita, grazie anche al concreto impegno della Regione Abruzzo, con l’inaugurazione di due nuovi percorsi di visita: il Sentiero dei Minatori e delle Miniere e il Sentiero della Linea Gustav, due progetti molto significativi che riguardano due importanti versanti del massiccio e che pongono in una relazione diretta la natura materiale della montagna e le storie di lavoro, resistenza, vita sociale ed economia che ci riguardano e che offrono permanenze, ambienti, paesaggi, racconti che certamente risulteranno d’interesse per i visitatori e gli escursionisti”.

SAS