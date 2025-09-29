GESTIONE AREE INDUSTRIALI: CONFRONTO TRA CONFINUSTRIA L’AQUILA E ARAP PER UN APPROCCIO INTEGRATO

L’AQUILA – Un approccio integrato per la gestione delle aree industriali della provincia dell’Aquila, che preceda una collaborazione attiva tra Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e Arap.

E’ quanto emerso nell’incontro, che si è tenuto nella sede dell’Arap, all’Aquila, tra il sub-commissario dell’Azienda per le attività produttive, Roberto Romanelli, il direttore, Antonio Morgante, il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi e il direttore, Francesco De Bartolomeis.

Nel corso della riunione è stato affrontato, in particolare, il tema della gestione delle aree industriali della provincia dell’Aquila, con particolare riferimento alle priorità di intervento manifestate dal sistema produttivo di cui Confindustria L’Aquila si è fatta portavoce. Il sub commissario, Romanelli, di concerto con il direttore Arap, Morgante, hanno comunicato, nel limite delle disponibilità di tenere conto delle importanti richieste che arrivano dal mondo industriale, alla luce delle disponibilità economiche derivanti dai Fondi Fsc- Fondo per lo sviluppo e la coesione. Durante l’incontro è emersa l’importanza di un approccio integrato, che preveda una collaborazione attiva tra Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e Arap: si è concordato di creare un tavolo di concertazione permanente che stabilisce modalità di interazione per condividere pianificazione strategiche e prioritarie, oltre alle spese relative alla manutenzione e allo sviluppo delle aree industriali, promuovendo una gestione condivisa e sostenibile.

“Le aree industriali non possono essere considerate un’entità separata dal contesto territoriale in cui si inseriscono”, ha dichiarato il presidente Rainaldi, “è fondamentale che le imprese insediate nelle aree di competenza Arap siano coinvolte attivamente e preventivamente nelle decisioni che riguardano la gestione delle aree industriali, così da manifestare le proprie esperienze e necessità.” Confindustria L’Aquila ha evidenziato l’importanza di coinvolgere le imprese locali attraverso la rivitalizzazione delle Consulte territoriali anche alla luce del nuovo statuto di Arap. “Ciò non solo favorirebbe una maggiore trasparenza e partecipazione”, ha aggiunto Rainaldi, “ma permetterebbe anche di identificare al meglio le priorità degli interventi nelle aree industriali”.

L’associazione Industriali ha proposto, infine, di promuovere a breve tavoli di lavoro congiunti con tutti gli enti interessati (Comuni, Provincia, Anas) per affrontare insieme l’annosa questione relativa allo sgravio dei costi sui canoni consortili che le aziende, purtroppo, continuano a sostenere nelle aree maggiormente antropizzate, riorganizzando complessivamente il sistema di tassazione nei confronti delle imprese.