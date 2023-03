GESTIONE IDRICA A PESCARA: CONTI A FINE MESE, ORA AL LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE

PESCARA – Prosegue costante il lavoro in Abruzzo dei vertici dei consorzi acquedottistici per monitorare la situazione acqua e la presenza della preziosa risorsa idrica a poco più di due mesi dall’inizio dell’estate.

“Per quanto riguarda l’Aca – spiega all’Ansa il presidente Giovanna Brandelli – dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici e con gli eventi atmosferici come nevicate e piogge che sono fondamentali, così come il mantenimento di temperature basse in quota. Ad oggi, possiamo dire che la situazione riguardante la consistenza attuale della risorsa idrica è migliore rispetto al 2020 e 2021 che furono anni siccitosi, ma peggiore rispetto allo scorso anno quando ci furono nevicate abbondanti a febbraio. Oggi non c’è molta neve in montagna (negli ultimi giorni lo scirocco ha portato a temperature più che primaverili) e chiaramente dovremo vedere quello che accadrà nella seconda parte di marzo. In questo momento non possiamo fare previsioni per l’estate ma il nostro lavoro sulle condotte e sulla manutenzione è quotidiano”. L’Aca serve 64 comuni del pescarese e anche alcuni del chietino