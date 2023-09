GESTIONE INTEGRATA ALL’ASM DEI CIMITERI ALL’AQUILA: SE NE PARLA LUNEDI’ IN CONSIGLIO COMUNALE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 18 settembre, alle 10, nella sala Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

L’Assemblea esaminerà la deliberazione riguardante l’affidamento alla società partecipata Asm del servizio di gestione integrata delle attività cimiteriali dell’Aquila e delle frazioni. In discussione anche il provvedimento riguardante la modifica della composizione del comitato di gestione della riserva regionale Sorgenti del fìume Vera.

Altra delibera iscritta all’ordine del giorno, l’approvazione del progetto esecutivo e l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un centro sociale ricreativo e residenziale per i diversamente abili in via Antinori.

Tre le interrogazioni in programma: “Ferrovia L’Aquila-Roma” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd), “Scelta e manutenzione del materiale lapideo della nuova pavimentazione cittadina (primo firmatario Massimo Scimia, il Passo Possibile) e “Permuta tra il sedime dell’ex scuola Carducci e il sedime di via XX settembre” (Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa). Due le interpellanze: “Miglioramento, adeguamento e ripristino dell’area prospiciente la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio” (Rotellini) e “Infrastrutture ferroviarie di collegamento della città dell’Aquila” (Stefano Palumbo e Stefano Albano, Pd).

Tra gli argomenti in discussione anche cinque ordini del giorno. Uno riguarda il rinnovo dei componenti del comitato di gestione della riserva delle Sorgenti del Vera (Paolo Romano, L’Aquila Viva, e Rotellini).

Gli altri documenti concernono invece la tutela dei lavoratori nel processo di internalizzazione delle attività di contact center di Inps Servizi (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, e Romano), l’intitolazione di una via o piazza a Silvio Berlusconi, con il conferimento della cittadinanza onoraria postuma (prima firmataria Maria Luisa Ianni, Fi), l’adeguamento del contratto di lavoro dei dipendenti della società partecipata Centro turistico del Gran Sasso (prima firmataria, Ianni) e la chiusura del passaggio a livello di Monticchio con realizzazione di un sottopassaggio carrabile (primo firmatario, Daniele Ferella, Lega).

In Aula anche la mozione sulla condanna della pratica del cosiddetto utero in affitto (primo firmatario, Leonardo Scimia, Fdi). La delibera relativa all’affidamento del servizio di gestione delle attività cimiteriali sarà esaminata preliminarmente, per l’espressione del parere, dalla prima commissione consiliare, Bilancio e Programmazione, che si riunirà venerdì 15 settembre, alle 12 in prima e alle 12.30 in seconda convocazione, nella sede della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.