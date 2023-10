GESTIONE NAIADI: SOSPIRI REPLICA A BLASIOLI, “LE PISCINE RIAPRIRANNO TRA 11 GIORNI”

PESCARA – “Le Naiadi riaprono al pubblico: il 7 e l’8 ottobre sarà disponibile al pubblico l’Infopoint per consentire agli interessati di iniziare a vedere le offerte commerciali dei nuovi gestori, il Club Acquatico Pescara SSD Arl, che si è aggiudicata la guida dell’impianto per vent’anni; il 14 e 15 ottobre sono previsti gli Open Day, dunque potremo tutti tornare a visitare le piscine; per lunedì 16 è previsto il primo tuffo. Per martedì 17 aspettiamo in aula Miss Marple, alias il consigliere Blasioli con la sua interpellanza investigativa. L’obiettivo che come maggioranza ci eravamo fissati è colto, al consigliere Blasioli lasciamo elucubrazioni e sospetti da campagna elettorale, augurandoci che non continui nella sua lunga cavalcata contro Pescara e i pescaresi, una cavalcata contro cui faremo muro con la forza della ragione”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri replicando all’ennesimo intervento del consigliere Blasioli su Le Naiadi.

“La domanda che oggi corre tra i corridoi della Regione in realtà è un’altra, ossia: riaperte le Naiadi, di cosa parlerà il consigliere Blasioli? E ci stiamo preoccupando di trovare una compensazione da chiacchiericcio da bar al fine di dare uno scopo alle sue giornate – ha detto il Presidente Sospiri -. Detto questo, la notizia che attendevamo e che stavamo aspettando è arrivata: le Piscine Le Naiadi riapriranno tra 11 giorni, sia agli atleti che praticano agonismo che agli amatoriali. Nell’attesa della riapertura ufficiale sappiamo che la società aggiudicataria ha utilizzato il tempo a disposizione, nell’attesa che fossero completati tutti gli allacci alle utenze, compreso quello per l’erogazione di energia elettrica che ha richiesto un tempo maggiore, per mettere a punto e in pristino tutto l’impianto, pronto per tornare ad accogliere gli utenti, ha effettuato tutte le verifiche come si conviene a chi entra in una casa nuova e deve accertare che tutto funzioni prima di portare il proprio mobilio e le valige, dunque non abbiamo perso tempo, piuttosto abbiamo fatto in modo che, una volta riaperte, le Naiadi siano operative, funzionanti, accoglienti per lavorare senza interruzioni per venti anni, come previsto nel bando di gara”.

“Il prossimo fine settimana, a partire da sabato 7 ottobre, dalle 15 alle 19, e domenica 8 ottobre dalle 9 alle 18, spazio all’apertura dell’Infopoint; sabato 14 e domenica 15 Open Day. Lunedì 16 ottobre il personale alzerà le serrande e aprirà i cancelli per tornare a ospitare gli atleti e i cittadini iscritti ai corsi, con tutti gli istruttori professionisti ai nastri di partenza. Nel frattempo sappiamo che la parete per l’arrampicata sta già riprendendo le prime attività sportive. Sono queste le date che interessano alla Regione Abruzzo e che soprattutto interessano ai cittadini. A tutti tranne che al consigliere regionale Blasioli-Miss Marple, con cui invece ci vedremo il 17 ottobre nell’aula consiliare del Palazzo dell’Emiciclo per una nuova imperdibile puntata delle sue indagini investigative, tese unicamente a far scendere veli di dubbi e sospetti su una procedura amministrativa che nulla nasconde. Siamo felici di poter riconsegnare Le Naiadi all’Abruzzo, ci spiace per il rammarico del consigliere Blasioli”.