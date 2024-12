GESTIONE PISCINE NAIADI PESCARA: 5 INDAGATI, NEL MIRINO GARA DA 39 MILIONI DI EURO

PESCARA – Cinque gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Pescara sull’appalto ventennale concesso al Club Acquatico per la gestione del complesso delle piscine Le Naiadi: nel mirino una gara da 39 milioni di euro.

Il procuratore Giuseppe Bellelli e il sostituto Luca Sciarretta hanno firmato l’avviso di conclusioni.

Tra gli indagati, riferisce il Centro, il commercialista Vincenzo Serraiocco, commissario provinciale di Noi Moderati e già candidato a sindaco di Pescara e alle regionali dello scorso 10 marzo, che per il crac delle Naiadi ha ricevuto una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione. Ci sono poi Donato Cavallo, direttore generale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (Areacom), per il quale viene disegnata una posizione chiave nella vicenda per il suo ruolo di pubblico ufficiale con potere di decidere; Riccardo Fustinoni, presidente del Club Acquatico, società che sarebbe stata favorita nella gara d’appalto, e poi i due della società Mia, Gianluca Cieri e Stefano Russo, che avrebbero fornito a Fustinoni garanzie fidejussorie provvisorie per partecipare alla gara, anche se la Mia non era autorizzata al rilascio di quella autorizzazione.

Per tutti la contestazione riguarda il reato di turbativa d’asta perché “in concorso morale e materiale e previo accordo fra loro, con collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la gara”.

Gara gestita dalla Regione, in particolare dall’Areacom diretta da Cavallo: un appalto che il Club Acquatico Pescara SSD si aggiudicò il 27 settembre 2023, ma che poi venne annullato in autotutela dallo stesso Cavallo, ma quando ormai era stata già resa nota l’indagine e il suo coinvolgimento.

Gli indagati ora avranno il tempo di presentare le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltati prima che la Procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio