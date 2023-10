GESTIONE RIFIUTI A SPOLTORE: IL 20 OTTOBRE SARA’ INAUGURATO E ATTIVATO L’ECOCENTRO

SPOLTORE- L’ecocentro di Spoltore (Pescara) sarà inaugurato e operativo il 20 ottobre, dalle 12.00: l’occasione verrà utilizzata per fare il punto sullo stato del servizio e attuare una rivisitazione dei passaggi legati alla raccolta differenziata.

L’ecocentro si trova nella frazione di Santa Teresa di Spoltore, in un’area ricompresa nel Piano di Insediamento Produttivo, e sarà aperto 6 giorni su 7, alternando mattina e pomeriggio. “Mettiamo in servizio la piattaforma di stoccaggio dei rifiuti mantenendo invariati tutti i costi” assicura il sindaco Chiara Trulli.

“Perché questo sia possibile, ridurremo le giornate di porta a porta dedicate all’indifferenziato: questo anche per dare una impronta ecologica al servizio, perché se si differenzia correttamente la quantità di rifiuto indifferenziato è minima, e quindi può essere conferita solo due volte al mese”. Nei prossimi giorni saranno studiate e comunicate le modalità per ottenere deroghe, per esigenze di natura sanitaria, a questa decisione. L’ecocentro accoglierà tutte le frazioni nobili della differenziata: dai resti delle potature alle apparecchiature elettroniche, ai semplici ingombranti. Si interromperà così il calendario di giornate ecologiche per il conferimento degli ingombranti o dei Raee nelle frazioni. Nel centro comunale di raccolta i rifiuti verranno raggruppati per frazioni omogenee e preparati per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. I cittadini, dopo aver usato l’ecocentro, avranno diritto a sconti e agevolazioni sugli importi da pagare. La struttura è dotata di spazi di manovra, stoccaggio, uffici per la portineria, postazioni per la pesatura e parcheggi.

“Andiamo ad aprire questa struttura in una posizione strategica sul territorio comunale, in grado di facilitare i conferimenti” spiega l’assessore Rino Di Girolamo. “La piattaforma di stoccaggio a Santa Teresa consentirà ai cittadini di consegnare in maniera più indipendente i propri rifiuti, in particolare ingombranti e Raee, e di introdurre una premialità per chi smaltisce correttamente i rifiuti”. L’ecocentro sarà presidiato e gestito da personale adeguatamente formato, recintato e accessibile solo in presenza del personale addetto negli orari stabiliti: i materiali saranno pesati e i conferitori identificati. S