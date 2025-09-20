GESTIONE RIFIUTI: DIETROFONT AGIR SU APERTURA AI PRIVATI, SINDACATI RITIRANO STATO AGITAZIONE

L’AQUILA – L’Autorità gestione integrata rifiuti (Agir) si è impegnata a togliere dalla bozza delle linee guida la previsione della gara a doppio oggetto con l’affidamento al privato del 49% delle quote pubbliche quale indicazione agli ambiti provinciali nel corso del tavolo di conciliazione in prefettura all’Aquila: la decisione ha convinto le organizzazione sindacali a chiudere positivamente la procedura di conciliazione e ritirare lo stato di agitazione.

Lo rendono noto il segretario generale Fp Cgil Abruzzo Molise, Luca Fusari, e il coordinatore regionale Igiene ambientale della Fp Cgil Abruzzo Molise, Manolo Da Silva.

“Adesso – si legge in una nota – saranno gli ambiti provinciali a decidere quale tipo di affidamento (pubblico, misto, privato) scegliere per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la provincia di riferimento”.

La Fp Cgil ritiene che “solo l’affidamento in house ad aziende pubbliche sia quello che meglio dia garanzie sotto il profilo della qualità del servizio, mantenimento del livello occupazionale, gestione del sistema tariffario. Per questo chiederemo, insieme alle altre organizzazioni sindacali con cui abbiamo condiviso il percorso e qualora vorranno, ai comuni componenti gli enti di ambito provinciale di voler prevedere la soluzione pubblica come l’unica possibile in termini di affidamento del servizio”.

“Allo stesso tempo – si continua nella nota – chiederemo ai consiglieri regionali di voler predisporre una legge regionale che recepisca l’accordo Agir, Anci Abruzzo e le organizzazioni sindacali sul mantenimento del Ccnl di settore”.