GESTIONE RIFIUTI: SINDACATI, “SALVAGUARDARE LE SOCIETA’ PUBBLICHE ABRUZZESI”

PESCARA – I sindacati lanciano l’allarme sulla gestione dei rifiuti in Abruzzo, chiedendo “maggiori tutele per le società pubbliche che operano nel settore”.

Secondo quanto denunciato in una nota da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Ugl-Psa, le nuove linee guida dell’Autorità regionale di gestione integrata dei rifiuti Agir stabiliscono come unica tipologia di affidamento dei servizi la gara a doppio oggetto per l’individuazione di un socio privato, “sistema che non terrebbe conto delle realtà pubbliche che operano in alcuni territori con risultati eccellenti”.

Continua la nota congiunta dei sindacati: “Il sistema pubblico spesso garantisce qualità, giuste condizioni di lavoro e la garanzia di azioni che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, garantendo un servizio ai cittadini a tariffe eque”. Tuttavia, dalla discussione con la Conferenza dei capigruppo del consiglio regionale sarebbe emersa una posizione favorevole all’impostazione voluta da Agir, “senza reali motivazioni e senza tenere conto di quanto previsto dal decreto legislativo 201/22 in tema di verifica preventiva di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio”.

“Un primo segnale di apertura è arrivato dal consigliere Nicola Campitelli, delegato dalla maggioranza a seguire la questione, che ha garantito l’avvio di un tavolo di confronto tra la giunta regionale, l’Agir e le organizzazioni sindacali. “Riteniamo che una riforma della gestione dei rifiuti di tale portata non può esimersi dal confronto con le parti sociali, in virtù delle evidenti e consequenziali ricadute sulle lavoratrici e i lavoratori dell’intero comparto dell’igiene urbana abruzzese”, continua la nota.

“Un’apertura è arrivata anche sul protocollo d’intesa firmato un anno fa tra Agir, Anci Abruzzo e le sigle sindacali che vincola il contratto collettivo nazionale di settore come elemento regolatore del rapporto di lavoro. I sindacati chiedono che questo principio venga trasformato in norma regionale.”

“Pur apprezzando la disponibilità al confronto sul tema, l’orientamento verso forme di privatizzazione del servizio ci impone di mantenere alta l’attenzione, attraverso assemblee e, se necessario, azioni di mobilitazione, fino alla possibilità di uno sciopero regionale del settore”, concludono le sigle sindacali, lanciando infine un appello ai Comune affinché “i Comuni non approvino le Linee guida del piano per la gestione integrata dei rifiuti urbani così come proposte dall’Agir ma che si apra su di esse una seria riflessione che salvaguardi le società pubbliche”.