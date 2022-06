GHIZZONI (FNS-CISL), “SISTEMA PENITENZIARIO ABRUZZO-MOLISE AL COLLASSO, CARTABIA CHE VUOLE FARE?”

PESCARA – “Il sistema penitenziario è al collasso”. A dichiararlo in una nota è Antonello Ghizzoni, segretario generale Fns-Cisl Abruzzo-Molise.

“Lo scorso 20 giugno Mauro Palma, Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, ha esposto la sua relazione al Parlamento con dichiarazioni e dati importanti ma che sono informazioni denunciate da anni. Insomma non c’è niente di nuovo nel quadro rappresentato, che ha però riportato all’attenzione temi quali il sovraffollamento detenuti, di un alto numero di soggetti in attesa di giudizio per le note difficoltà del sistema giudiziario, di una eccessiva presenza di detenuti stranieri, dell’inadeguatezza delle Strutture Penitenziarie, delle gravi carenze delle dotazioni di personale di cui la maggiore carenza è quella di poliziotti penitenziari”, spiega Ghizzoni.

“Poi ascoltiamo le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale esalta e riconosce il valore del lavoro che svolgono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, alla conferenza di presentazione della imminente cerimonia del 20esimo anniversario del Corpo. L’Amministrazione della Giustizia e del Sistema Penitenziario avrebbe poco da festeggiare, dichiara ancora il Segretario, visto l’immobilismo che sovente dimostrano in considerazione delle gravi carenze di dotazioni di personale, di mezzi e strumenti, oltre che della vetustà delle Strutture”, prosegue il segretario regionale Fns-Cisl.

“Serve che i fatti prendano il posto delle parole ed è su questo che attendiamo ancora di conoscere cosa vorrà fare il nuovo Capo del Dap incaricato già da qualche mese, cosa voglia fare il ministro della Giustizia, Marta Maria Carla Cartabia, dopo vari annunci per ora solo verbali, cosa intenda fare il Parlamento per ascoltare questi lavoratori in uniforme ormai stremati e delusi su quanto accade”, conclude.