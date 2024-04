GIA’ RACCOLTE 500 FIRME PER IL VITALIZIO DELLA LEGGE BACCHELLI ALLA CANTAUTRICE AQUILANA MOMO

L’AQUILA – Ha superato le 500 firme la petizione online lanciata su Change.org da Alessandro Sgritta per chiedere di concedere il vitalizio della Legge Bacchelli alla cantautrice Momo, abruzzese di nascita. “La cantautrice Momo (Simona Cipollone) ha urgente bisogno di aiuto economico in quanto non è più in grado di provvedere al suo sostentamento: fino a qualche mese fa lavorava come badante, poi dopo aver avuto un ictus ischemico ha perso il lavoro, la crisi e il Covid hanno fatto il resto. Riteniamo che abbia tutti i requisiti necessari per accedere al Fondo Bacchelli, stiamo raccogliendo le firme per costituire un Comitato promotore”, spiegano gli autori della petizione. Ricordando che il Fondo Bacchelli è un “fondo a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità e che hanno portato lustro al Paese”.

“Abruzzese di nascita (L’Aquila, 2 luglio 1972), romana di adozione, Momo, all’anagrafe Simona Cipollone (il nome d’arte le è stato suggerito in sogno da Totò), è nota al grande pubblico per il successo della sua “Fondanela”, brano surreale e ironicamente satirico scritto insieme alla pianista Alessandra Celletti, lanciato al Dopofestival di Sanremo 2007 condotto da Piero Chiambretti“, prosegue il testo dell’appello, che contiene anche una breve biografia della cantante.

Tra i firmatari dell’appello, oltre a centinaia di cittadini vi sono i nomi di numerosi artisti e addetti ai lavori come Alfredo Rapetti Mogol, Ginevra Bompiani e altri.