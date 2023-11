BALSORANO – L’autopsia sembra fornire le prime verità sulla morte di Giacomo Gismondi, 65enne pastore di Ridotti,(frazione di Balsorano) in provincia dell’Aquia, che l’altra sera è stato trovato morto con ferite alla testa in un alpeggio dove di mattina era andato con il suo gregge di pecore poi tornate senza di lui. Insospettiti, i parenti avevano dato il via alle ricerche riuscendo, dopo alcune ore, a individuare il corpo senza vita.

Non si esclude che a causare la morte di Gismondi, che non era sposato e viveva da solo, sia stato un malore in seguito al quale potrebbe essere caduto r battendo la testa contro una pietra.

Ma ora non si escludono altre ipotesi, e infatti, secondo quanto riferisce il Centro, non si può escludere nemmeno una fine violenta e in tal senso si starebbero dirigendo le indagini della Procura della Repubblica di Avezzano e dei carabinieri che avrebbero fatto un altro sopralluogo, questo dopo gli esiti dell’autopsia.