GIANNI LETTA: LIRIS, “PUNTO DI RIFERIMENTO MORALE E UMANO, IL VOLTO DELL’ABRUZZO MIGLIORE”

ROMA – “È per me un onore, oltre che un profondo piacere personale, prendere la parola oggi per rendere omaggio a una figura che rappresenta, per l’Abruzzo e per l’Italia, un punto di riferimento morale, istituzionale e umano: il dottor Gianni Letta”.

È intervenuto così, oggi in Aula a Palazzo Madama, il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, in occasione dei 90 anni di Gianni Letta, illustre avezzanese, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in quattro governi di Silvio Berlusconi.

“Per noi abruzzesi – ha aggiunto il senatore -, la sua figura ha un valore che va oltre la stima, oltre la riconoscenza. È affetto, è gratitudine, è appartenenza. Nato nella Marsica, profondamente legato alla sua terra d’origine, ha sempre rappresentato un ponte tra le istituzioni nazionali e la nostra comunità regionale. L’Aquila, la Marsica, tutto l’Abruzzo hanno potuto contare sulla sua vicinanza autentica, concreta, mai urlata ma sempre efficace, soprattutto nei momenti più difficili”.

“Auguri, dottor Letta, auguri Gianni, con profonda stima, con affetto sincero, con l’orgoglio di poter dire che sei il volto dell’Abruzzo migliore, sei il modello cui tutti aneliamo, un esempio da seguire”, ha concluso Liris.