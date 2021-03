GIANNI MORANDI IN OSPEDALE PER USTIONI ALLE MANI E ALLE GAMBE, INCIDENTE MENTRE BRUCIAVA STERPAGLIE

BOLOGNA – Il cantante Gianni Morandi, 76 anni, è finito all’ospedale “Maggiore” di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe.

Morandi – riporta Repubblica.it – stava bruciando delle sterpaglie (poco prima aveva anche pubblicato una foto su Facebook) quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. In pronto soccorso è stato curato dai medici, che hanno rilevato, in particolare, importanti ustioni alla mano destra. Per questo motivo, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti.

Le sue condizione di salute, comunque, non sarebbero gravi. In ospedale – racconta FanPage – avrebbe recuperato la serenità dopo lo spavento, scherzando con i medici e scattando selfie con loro.

