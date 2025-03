GIAPPONESE TOPPAN ACQUISISCE L’80% DI IRPLAST, NUOVA LINEA PRODUTTIVA AD ATESSA

ATESSA – Il gruppo giapponese Toppan ha acquistato, attraverso la controllata Toppan Specialty films con sede in India, l’80% del capitale azionario di Irplast spa di Empoli (Firenze), azienda con 400 addetti leader nella realizzazione di film in polipropilene biorientato (Bopp) a stiro simultaneo, rilevando la quota dall’azionista di maggioranza che è il fondo inglese Cheyne Strategic Value Credit.

Il management di Irplast manterrà il residuo 20% del capitale azionario e resterà alla guida dell’azienda con Fausto Cosi amministratore delegato e Luca de Bartolo direttore operativo.

Il closing dell’operazione, spiega una nota, è previsto nel mese di aprile, subordinato ad alcune condizioni di chiusura e alle consuete approvazioni normative.

Irplast – con 104 milioni di euro di ricavi nel 2024, Ebitda a 12,3 milioni, export in oltre 70 Paesi pari al 75% del fatturato – è adesso impegnata in un’importante fase per una nuova linea produttiva presso lo stabilimento di Atessa (Chieti) che consentirà di triplicare la capacità produttiva di film ad alte prestazioni tecnologiche.

L’acquisizione di Irplast permetterà lo sviluppo di importanti sinergie operative e commerciali.

Il Gruppo Toppan, uno dei principali provider mondiali di soluzioni sostenibili e integrate in settori quali stampa, comunicazioni, sicurezza, packaging, materiali decorativi, elettronica e trasformazione digitale, ha scelto di rafforzare la propria presenza nel mercato europeo puntando su una realtà già consolidata e ben radicata sul mercato internazionale come Irplast.

“L’ingresso di Irplast in Toppan group – ha dichiarato l’ad Fausto Cosi – ci consentirà di crescere ulteriormente e di sviluppare sinergie con il network di Toppan”.

Irplast ha sviluppato un know-how unico e distintivo nella progettazione e produzione di film Bopp innovativi e customizzati, diventando leader nella realizzazione di film in polipropilene biorientato (Bopp) a stiro simultaneo, per la produzione e stampa di etichette roll-fed, di nastri adesivi e di soluzioni multipack per i mercati food & beverage, dairy, personal & home care.