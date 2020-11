GIGI PROIETTI: FUNERALI IL 5 NOVEMBRE A ROMA, LUTTO CITTADINO

ROMA – Saranno celebrati all’interno della chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma i funerali di Gigi Proietti.

La cerimonia funebre si terrà giovedì 5 novembre e il giorno precedente, mercoledì 4 novembre, verrà probabilmente allestita la camera ardente in Campidoglio. Il sindaco Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino per quel giorno. Non è chiaro, invece, se il pubblico potrà partecipare alla cerimonia e con quali modalità, viste le restrizioni già attive per limitare la diffusione dei contagi del coronavirus e il nuovo dpcm che il presidente Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore.

Tra le ipotesi un corteo funebre in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà luoghi simbolo della vita di Proietti come via Giulia, dove è nato, e il Globe Theatre, il teatro shakesperiano di cui era il direttore artistico. Proprio lì potrebbe esserci il ricordo di alcuni suoi amici – per poi arrivare nella chiesa dove si svolgeranno le esequie. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e avverrà nel rispetto della normativa anticovid.

È probabile, proprio per evitare assembramenti, che la cerimonia possa essere seguita con una diretta televisiva sui canali Rai ed è possibile che gli ingressi in chiesa e forse anche in piazza verranno contingentati.

Download in PDF©