GIULIANOVA: DENUNCIATO PLURIPREGIUDICATO PER POSSESSO ARNESI DA SCASSO NELLO ZAINO

TERAMO – A Giulianova i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno intercettato un soggetto, noto ai militari per aver collezionato una sfilza di precedenti penali per delitti predatori, che si aggirava sul lungomare con uno zaino in spalla. I Carabinieri lo bloccavano e lo sottoponevano a perquisizione. L’uomo nello zaino portava: sei cacciavite, una pinza, due cesoie e una tronchese, tutto posto in sequestro. Per il soggetto è scattata la denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

A Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri della locale Stazione hanno poi arrestato un uomo per violazione alla sorveglianza speciale. Lo stesso gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, anche per delitti contro il patrimonio, in atto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Giulianova è stato pizzicato, in ore notturne, dai Carabinieri a bordo di una autovettura condotta da un congiunto.