GIN AQUILANO CON ERBE DELLA MAIELLA, DISTILLERIA 67/100 VINCE MEDAGLIA D’ARGENTO A BRUXELLES

L’AQUILA – Prestigiosa medaglia d’argento allo Spirits Selection by Concours Mondial svoltosi a Bruxelles, in Guadalupa dal 20 al 24 giugno, per il gin made in L’Aquila, che dunque non è solo terra d’elezione della genziana.

Ad aggiudicarsela Riccardo Marino e Tommaso Ciuffetelli Totani, proprietari della distilleria 67/CENTO L’Aquila.

A convincere la giuria e i degustatori di spessore internazionale, il Botanical Gin, realizzato con una serie di erbe ed essenze abruzzesi in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella.

67/CENTO L’Aquila distilla tre linee di gin e una di vodka, raccontando in maniera originale il territorio.