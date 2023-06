“GINNASTICA IN FESTA”, GIOVANI AQUILANE SUGLI SCUDI A RIMINI CON LA SQUADRA SENSAZIONI DI MOVIMENTO

RIMINI – Grandi risultati per la squadra aquilana di Sensazione di Movimento (Asd) a Rimini, sede di “Ginnastica in festa 2023 – Summer Edition”, evento clou della ginnastica italiana che quest’anno si tiene dal 23 giugno fino al 2 luglio, organizzato dalla Federazione ginnastica d’Italia (Fgi), organizzata da Esatour Sport Events e Asd Pesaro Gym.

Per i colori aquilani sono arrivate ben due qualificazioni in finale.

Le ginnaste Lucia Gualtieri, Aurora Dinisi e Susanna Marchetti hanno esordito sabato 24 nel livello LE, che è il più alto del settore Silver della Fgi. Aurora e Lucia nel J2 si sono confrontate con ben 72 concorrenti e sono passate in finale rispettivamente nelle specialità “cerchio” e “clavette”.

Gualtieri con le clavette ha chiuso la finale in quinta posizione. Dinisi ha conquistato la finale al cerchio, confrontandosi con ben 62 partecipanti, ha conquistato il decimo posto.

La giovanissima Susanna Marchetti con le clavette, ha invece mancato per un soffio il piazzamento in finale dopo una performance comunque molto interessante. “Si tratta di un risultato clamoroso per una società così giovane in questa disciplina in un contesto di livello come quello dei Campionati nazionali”, si legge in un comunicato di Sensazione di Movimento.

In attesa di conoscere i risultati nelle altre gare che vedranno coinvolte le altre atlete più giovani durante la settimana, il presidente Roberta Iannarelli si è complimentata con le ginnaste ed i tecnici “per il risultato davvero prestigioso, frutto di un anno denso di impegno e sacrifici”.

Da sempre “Ginnastica in Festa” rappresenta un format in grado di unire gare agonistiche dai Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica artistica femminile e maschile, Ritmica e Aerobica, al Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour, senza tralasciare gli incontri con professionisti del settore grazie all’intrattenimento del programma Salute e Fitness della Fgi.

Tra i numerosi testimonial della Feder Ginnastica, le Farfalle Azzurre e la Campionessa del Mondo, Sofia Raffaeli, che scenderà in pedana in varie performance.