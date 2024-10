GINNASTICA RITMICA: ASD SENSAZIONE DI MOVIMENTO L’AQUILA PROTAGONISTA IN TOSCANA, ORA FASE NAZIONALE

L’AQUILA – L’Asd Sensazione di Movimento dell’Aquila protagonista alla prova di Ginnastica Ritmica Zona Tecnica di Specialità Gold (Fgi) che si è tenuta a Borgo a Mozzano (Lucca) ieri, venerdì 25 ottobre, e che è stata organizzata dalla società Albachiara.

Ottima prova interregionale per le nostre ginnaste – si legge in un comunicato – che hanno staccato ben tre pass per la successiva fase nazionale. Dopo l’ottimo esordio regionale Emma Lalli, Susanna Marchetti e Lucia Gualtieri si sono confrontate con ginnaste abruzzesi, marchigiane e umbre su una pedana di altissimo livello tecnico: una gara importante in quanto decisiva per assicurarsi la partecipazione alla finale Nazionale che si terrà a Caorle (Venezia) il prossimo novembre.

IL COMUNICATO COMPLETO

Le atlete sono scese in pedana con tanta voglia di dimostrare il lavoro svolto in palestra in questi mesi. Nonostante i numerosi impegni estivi, tra i quali ricordiamo il grande successo del recente musical “La Sirenetta DanSing show”, le ragazze, grazie all’allenamento continuativo e mirato, sono riuscite a centrare l’obiettivo.

Emma Lalli (Allieva I fascia) ha conquistato un buon terzo posto alla sua prima esperienza interregionale qualificandosi con la palla.

Qualche errore di troppo per la scoppiettante Susanna Marchetti (Allieva II fascia) che manca la finale e si classifica sesta nelle specialità di cerchio e clavette.

Infine Lucia Gualtieri (Junior 3) ha chiuso in bellezza la competizione salendo per ben due volte sul podio: per lei una medaglia d’argento e una di bronzo a premiare gli esercizi eseguiti con cerchio e palla. Lo staff e il direttivo esprimono soddisfazione e orgoglio per quanto dimostrato dalle loro ginnaste.

Le tecniche Rossella Mariani, Ida Passerini, Silvia Aromatario e le atlete, già dalla prossima settimana torneranno ad allenarsi al palazzetto dello sport Giovanni XXIII di Paganica, sede permanente dei loro allenamenti e di quelli di tutte le altre iscritte, per lavorare in vista della finale Nazionale.