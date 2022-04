GINNASTICA RITMICA: GRANDI SUCCESSI PER ASD FEDERLIBERTAS L’AQUILA AL CAMPIONATO FEDERALE REGIONALE

L’AQUILA – Successi per l’Asd Dimensione Ritmica Federlibertas L’Aquila, alla seconda prova del campionato regionale federale di ginnastica ritmica dello scorso 25 aprile al Palazzetto dello Sport di Paganica, frazione del capoluogo abruzzese.

Dopo i brillanti risultati ottenuti nelle gare precedenti – si legge in un comunicato – le ginnaste aquilane delle insegnanti Mara Iapadre e Nathalia Serrano e della direttrice tecnica Manuela Festa, hanno conquistato quattro medaglie d’oro, due d’argento e altrettante di bronzo.

Sul gradino più alto del podio è salita Lucrezia Circi, nella categoria Allieve La assoluto corpo libero e palla, che si aggiudica il titolo di campionessa regionale.

Altro primo posto e titolo di campionessa regionale anche per Aurora Turco, categoria Junior La assoluto corpo libero e palla. Altra medaglia d’oro per Giulia Olivieri, categoria Senior La, specialità corpo libero e palla. Prima classificata anche Maria Ianni, categoria Senior Lc specialità cerchio, e medaglia di bronzo nell’assoluto cerchio e clavette. Medaglia d’argento, vice campionessa regionale, per Aurora Peretti, nella categoria Junior La specialità corpo libero e palla.

Secondo posto anche per Sara Cipriani, categoria Allieve Lc specialità corpo libero e quinta posizione nella prova del cerchio. E ancora terza classificata, categoria Allieve La nella prova corpo libero, e sesto posto nella classifica Assoluto corpo libero e palla.

Non è salita sul podio, ma ha lo stesso ottenuto degli ottimi risultati Claudia Vettorello, quarta nella categoria Senior Lc specialità palla e sesta nella prova del cerchio. Il lavoro svolto con impegno dalle ginnaste e dalle loro insegnanti Mara Iapadre e Nathalia Serrano è stato ampiamente ripagato e riempie di orgoglio la direttrice tecnica Manuela Festa, che insieme allo staff, è pronta per il campionato di serie D che si terrà il 15 maggio.

“Un plauso alle nostre atlete, alle loro insegnanti e come sempre ai genitori che sono il nostro supporto fondamentale”, le parole della direttrice tecnica Festa.