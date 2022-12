GINNASTICA RITMICA: LE AQUILANE DINISI E CARNICELLI PREMIATE A RIMINI

L’AQUILA – Ginnastica Ritmica: grandi soddisfazioni per Sensazione di Movimento alle finali Nazionali FGI Silver Winter Edition di Rimini.

Le ragazze hanno regalato momenti di gioia e grande soddisfazione al campionato di Rimini che si è appena concluso.

Ad iniziare con l’ottimo risultato di Aurora Dinisi nel livello LD cat. J1 che, con il suo esercizio al cerchio, manca il podio per un soffio posizionandosi 4° su 37 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Si posiziona 6° alla classifica generale su 64 atlete e 5° nella specialità clavette, a pochissimi centesimi di punto dal podio.

Nel livello LC invece, grazie al suo impegno e la sua costanza, Elena Carnicelli conquista un meritatissimo bronzo con le clavette.

Si posiziona in classifica generale 6° su 71 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Ottimi risultati anche per Sofia Como e per Annalisa Gentile e Siria Giannangeli alla loro prima esperienza in campionato LC.

Assenti, purtroppo, le piccole Camilla Gualtieri e Susanna Marchetti che non hanno potuto prendere parte a questa competizione, ma che sono già pronte per tornare in pedana per le prossime gare.

Un risultato molto soddisfacente che segue due mesi ricchi di emozioni: a novembre infatti, per la prima volta, hanno calpestato una pedana prestigiosa con le finali del campionato di specialità Gold tenutosi a Catania il 5/6 Novembre grazie a Lucia Gualtieri che con la sua grinta e costanza si è subito distinta con un esercizio al cerchio.