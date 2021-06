GIOCA L’ITALIA, FIOM CHIEDE DUE ORE DI PERMESSO ALLA MAGNETI MARELLI DI SULMONA

SULMONA – Quando l’Italia va nel pallone tutto può succedere, tanto è il fascino irresistibile di una partita della Nazionale.

La Fiom-Cgil ha chiesto due ore di permesso per i lavoratori della Magneti Marelli di Sulmona (L’Aquila) che sabato prossimo, 26 giugno, non intendono perdersi la telecronaca, alle 21, della partita Italia-Austria, ottavi di finale del campionato europeo di calcio.

La richiesta è stata annunciata in un comunicato della Rsa della Fiom.

“Abbiamo chiesto all’azienda – si legge nella nota – di valutare, per chi ne farà richiesta, la possibilità per sabato 26 di concedere 2 ore di Par sul pomeriggio per consentire, a chi vuole, di vedere la partita della nazionale italiana. Speriamo che l’azienda prenda in considerazione questa ipotesi”.