GIOCA QUATTROE EURO E NE VINCE CENTOMILA, COLPO FORTUNATO A L’AQUILA

L’AQUILA – Ha giocato quattro euro al concorso numero 100 del 10eLotto e ne ha vinti 100.

E’ quanto accaduto a un giocatore anonimo dell’Aquila, secondo il quotidiano Il Centro, residente nei pressi della ricevitoria Biondi, dove ieri, alle 8.19 ha puntato unn euro sulla sequenza di 10 numeri, 1 euro sulla casella “extra”, un altro euro sulla casella numero oro e un ultimo euro sul doppio oro.

Anche la sequenza giocata era un po’ particolare, l’intera sequenza dell’80, ovvero dei numeri dall’80 all’89.

Dopo aver giocato la schedina, l’uomo è andato al bar a prendere il caffè e, al ritorno, ha presentato la ricevuta per verificare l’eventuale vincita che, ha spiegato il titolare della ricevitoria, è risultata “impossibile da riscuotere in ricevitoria”. A quel punto, senza scomporsi, ha aperto una app sul cellulare, ha inquadrato il codice QR della schedina e ha scoperto all’istante l’importo della sua vincita.

“È rimasto fermo, in un perfetto aplomb inglese. Immobile, senza dire neanche una parola, mi ha solo chiesto cosa doveva fare, e io gli ho suggerito la banca a cui rivolgersi per riscuotere immediatamente la vincita”, ha detto il titolare della tabaccheria Carlo Biondi che, inoltre, ha precisato come della sequenza dell’80, l’unico numero non uscito fosse stato l’87. “Se fosse uscito anche quel numero, con tutti gli extra e i bonus inseriti nella giocata, avrebbe potuto portare a casa 5 milioni”, ha detto.