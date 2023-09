”GIOCARE, PENSARE E COMUNICARE LE SCIENZE”, INCONTRO PRATICO-RIFLESSIVO CON INSEGNANTI

CHIETI – Anche quest’anno, la direzione del Museo universitario di Chieti propone agli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado, un incontro formativo impostato secondo i principi dell’educazione attiva, dove i partecipanti sono invitati a sperimentare in prima persona attività e giochi scientifici, a confrontarsi su cosa significa “fare scienze” con i bambini e i ragazzi di oggi ed a riflettere su questioni relative al metodo scientifico.

Si tratta della XII edizione di “Giocare, pensare e comunicare le scienze”, che avrà luogo giovedì 21 settembre 2023, dalle 15.30, nel Museo universitario di Chieti, in piazza Trento e Trieste.

In una nota, come di seguito riportata, ulteriori informazioni sull’incontro.

Metodologia: l’incontro di formazione è pratico, ovvero i partecipanti sperimentano attività e giochi che possono essere riproposti ai bambini e ai ragazzi. A termine di ogni sessione tematica, ci sarà un momento dedicato al confronto delle riflessioni fra partecipanti e docente.

Docenza: le attività saranno coordinate dal dottor Antonio Di Pietro, pedagogista ludico. Presidente del Cemea Toscana, referente nazionale del LudoCemea e membro del gruppo internazionale di ricerca Jeux et Pratiques Ludiques dei Cemea. Collabora presso la scuola di studi umanistici e della formazione (università di Firenze) e con Ludea (Libera università dell’educazione attiva). Svolge consulenze ai servizi educativi, incontri con genitori e formazione pratica. Ha diverse pubblicazioni sul gioco e il giocare. Attualmente scrive per le riviste Scuola dell’infanzia e Uppa-Un pediatra per amico, per il blog Sesamo-Didattica interculturale. Consulente al progetto editoriale Upplà–Rivista per bambini di ogni età. www.antoniodipietro.eu info@antoniodipietropedagogista

Programma:

Registrazione partecipanti

Giocare, pensare e comunicare le scienze: presentazione dell’attività pratica con gli insegnanti

Giocare, pensare e comunicare le scienze: attività pratica con gli insegnanti

Dibattito e conclusioni

Per la partecipazione al workshop è necessario inviare l’allegata scheda di prenotazione entro e non oltre martedì 19 settembre 2023 all’indirizzo mail: [email protected], tel.0871/3553514. www.museo.unich.it

A ciascun partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.