GIOCATA UNA PARTITA DI CALCETTO NEL CARCERE DI CHIETI TRA VIGILI DEL FUOCO E DETENUTI

CHIETI – Nella Casa Circondariale di Chieti si è giocata una “partita” speciale. Sono stati ospitati 10 rappresentanti dei Vigili del Fuoco, accompagnati dall’ingegnere David e dal capo del Comando Vigili del Fuoco di Chieti, Antonio Panaro, che hanno giocato una partita di calcetto con una squadra di persone detenute nel carcere di Chieti. La partita si è svolta in un’atmosfera permeata da gratitudine e partecipazione.

“L’evento”, si legge in una nota, “rappresenta una testimonianza di collaborazione tra le istituzioni del territorio e di impegno comune con vocazione civile e sociale. Le persone detenute hanno atteso l’iniziativa consapevoli della manifestazione di attenzione nei loro riguardi. La presenza del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti nella Casa Circondariale di Chieti rappresenta la volontà di dare forza ad una visione integrata della pena e dell’inclusione sociale al termine di essa. La Direzione e tutto il personale del carcere di Chieti esprimono soddisfazione per l’accettazione dell’invito da parte del Comando, e per la presenza lieta e “sentita” nella Casa Circondariale”.