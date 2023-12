“GIOCATTOLI IN MOVIMENTO”: INIZIATIVA DEL M5S PER RICICLO GIOCHI E LIBRI BAMBINI

AVEZZANO – Porti un giocattolo e ne scegli un altro. Torna “Giocattoli in Movimento”, iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che sarà presente nella varie piazze italiane fino all’8 gennaio e questo sabato, 23 dicembre, dalle 16 alle 20 si terrà in piazza Risorgimento ad Avezzano (L’Aquila). Protagonisti sono i bambini, i loro giocattoli e l’ambiente.

Riciclo, riutilizzo e scambio, infatti, sono tre azioni fondamentali che insieme tutelano l’ambiente e insegnano ai bambini che un gioco, che per loro non è più attrattivo, può piacere a un loro coetaneo, e viceversa.

Come funziona Giocattoli in Movimento? È molto semplice: porta uno o più giocattoli, ma anche libri per bambini, presso il gazebo del Movimento 5 Stelle, in cambio ne potrai prendere uno a tua scelta.

Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

I giocattoli raccolti ai nostri banchetti verranno donati ad alcune associazioni del territorio per portare un po’ di felicità anche ai bambini meno fortunati. Inoltre aiutiamo l’ambiente: evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.

Con questa azione di solidarietà potremo contribuire a ridurre la produzione di plastica ed evitare che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. Si stima che ogni anno vengano prodotti 8,5 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica solo dai giocattoli!

Appuntamento quindi sabato pomeriggio, in piazza Risorgimento, all’angolo tra via Corradini e via Marconi ad Avezzano.