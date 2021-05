GIOCHI DEL MARE, AL VIA A VASTO DAL 4 ALL’8 GIUGNO

VASTO – Vasto ospiterà dal 4 all’8 giugno l’edizione 2021 dei “Giochi del Mare”, una importante competizione sportiva di carattere nazionale che raggruppa diverse discipline: dal beach volley al beach rugby, dal tennistavolo al tiro con l’arco, dall’equitazione al nuoto pinnato per disabili.

“Un grande evento sportivo – fa sapere il sindaco di Vasto, Francesco Menna – che regalerà spettacolo e che darà grande lustro alla nostra città. Ringrazio la Fipsas (Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee) per aver scelto Vasto per i “Giochi del Mare 2021″. Non posso che essere orgoglioso di questo. Ringrazio inoltre tutte le realtà locali, gli sponsor e tutti gli organizzatori di questa importante competizione sportiva nazionale che porterà nella nostra città atleti e società sportive per un evento che rappresenta senza dubbio un importante elemento di promozione turistica”, prosegue il primo cittadino che ringrazia anche la Regione Abruzzo per aver cofinanziato l’importante competizione sportiva.

L’evento, che quest’anno coinvolgerà anche le scuole, i ragazzi con disabilità motoria e le strutture ospedaliere di Vasto e Chieti, si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid.

“Il nostro mare e le nostre spiagge – conclude Menna – sono pronte ad accogliere questo importante evento di alta qualità. Vasto riparte, ma con attenzione e concretezza”.