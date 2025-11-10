GIOCHI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS 2026: OLTRE 500 ATLETI A OVINDOLI, LA PRESENTAZIONE ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Per la prima volt un evento nazionale invernale di Special Olympics si terrà al centrosud e, in particolare, in Abruzzo.

Si terrà domani, martedì 11 novembre, alle ore 11, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi nazionali invernali Special Olympics Ovindoli 2026.

“Un evento che va oltre lo Sport e mira a coinvolgere tutte le Istituzioni, la scuola, le famiglie”, si legge in una nota.

Dal 2 al 6 marzo 2026 Ovindoli accoglierà più di 500 atleti con e senza disabilità intellettive, che gareggeranno nello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.

Saranno presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale al Bilancio e Sport, Mario Quaglieri, il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il senatore Guido Quintino Liris, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il sindaco di Ovindoli e presidente del Comitato Regionale FISI Abruzzo, Angelo Ciminelli, e il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando.

Interverranno anche il direttore generale USR Abruzzo, Massimiliano Nardocci e l’atleta FISI nello Sci Alpino Marta Rossetti. Per Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti, fondatore e vicepresidente, e Paride Vitale, presidente del team Abruzzo. In rappresentanza degli Atleti Special Olympics interverranno Demetra Emanuele e Marco Parisse.