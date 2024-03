GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO: IN GARA ANCHE CINQUE ALUNNI DELL’ISTITUTO MAZZINI DELL’AQUILA

L’AQUILA -Sono ben cinque gli alunni che rappresenteranno l’Istituto Comprensivo Mazzini dell’Aquila alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che si svolgerà a Palermo domenica 19 maggio. I cinque finalisti si sono guadagnati la finale nazionale qualificandosi al 1° posto tra i concorrenti della propria categoria nella finale regionale.

A farsi valere in Sicilia saranno Caterina Wojcieszyk, categoria P3, della classe IIIA della scuola primaria di Pile, Emanuele Bottacchiari, categoria P4, della classe IVA della scuola primaria di Santa Barbara, Nico Borsellini, categoria S1, della classe 1D della scuola secondaria di primo grado Mazzini, Miriam Gemma Caraccia, categoria S2, della classe 2B della scuola secondaria di primo grado Mazzini, Carla Marrelli, categoria S3, della classe 3D della scuola secondaria di primo grado Mazzini.

La dirigente scolastica Monia Lai e l’intero istituto si complimentano con Caterina, Emanuele, Nico, Miriam Gemma e Carla per il traguardo raggiunto e, ovviamente, faranno il tifo per tutti loro.

Secondo i dati diffusi dall’Aipm, l’Accademia italiana per la promozione dei giochi matematici, in tutta Italia sono stati ammessi 900 finalisti su oltre 320.000 partecipanti iniziali su base nazionale e che su sei posti disponibili a seguito della fase d’area, uno per ogni categoria, ben cinque sono stati conquistati dall’Istituto Giuseppe Mazzini dell’Aquila.