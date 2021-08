GIOCHI PARALIMPICI: TERMINATA PREPARAZIONE A ROVERE, CICLISTI ADDESI E TARLAO VOLANO A TOKYO

L’AQUILA – Finalmente alla volta di Tokyo, dopo le due settimane di ritiro a Rovere, sono partiti dall’Aeroporto di Fiumicino gli undici azzurri della nazionale italiana di paraciclismo, che dal 31 agosto al 3 settembre saranno impegnati nelle prove di ciclismo ai Giochi Paralimpici a cronometro e su strada.

Due azzurri sono gli uomini di punta del Team Go Fast di Roseto degli Abruzzi: Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao decisi a dare ancora una volta prova del loro grande valore.

La loro partecipazione alle Paralimpiadi rappresenta un motivo di grande orgoglio per i due atleti in primis che vedono ripagati i notevoli sacrifici che hanno sostenuto quotidianamente e per il Team Go Fast del presidente Andrea Di Giuseppe, essendo stata la prima realtà a credere da molti anni nella promozione del paraciclismo ed avendo costruito su di essa il progetto sportivo oltre agli amatori e ai giovani.