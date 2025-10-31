GIOIA DEI MARSI ACCOGLIE GLI STUDENTI DEL GEORGE BROWN COLLEGE DI TORONTO

GIOIA DEI MARSI – Gioia dei Marsi (L’Aquila) ha ospitato il professor Pietro Ferrari e i suoi studenti della School of Architectural Studies (SAS) del George Brown College di Toronto, Ontario.

Gli studenti – si legge in una nota – hanno scelto il comune marsicano, e in particolare l’antico Borgo di Sperone Vecchio e i resti della vecchia Gioia, come oggetto dei loro studi finalizzati a una virtuale ricostruzione di entrambi gli insediamenti.

“Accogliere studenti provenienti da istituzioni accademiche di rilievo internazionale, interessati alla nostra storia e ai nostri luoghi – ha dichiarato il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi – costituisce una onorevole occasione di valorizzazione culturale e di promozione del territorio. Le attività compiute in questi giorni attestano la rilevanza storica e architettonica di Gioia dei Marsi”.

Il professor Ferrari è stato ringraziato per aver scelto il comune come oggetto degli studi, mentre gli studenti sono stati apprezzati per l’interesse dimostrato durante la visita. L’ingegnere Elio De Santis ha accompagnato il gruppo nei luoghi visitati.

“Un particolare riconoscimento – ha aggiunto il sindaco – è rivolto al giovane concittadino e borsista Bruno Flammini, il quale ha assolto con encomiabile competenza il ruolo di traduttore, agevolando lo scambio culturale”.

Il progetto rientra nelle iniziative di promozione culturale e turistica del Comune di Gioia dei Marsi, con “l’obiettivo di favorire la conoscenza del patrimonio storico e architettonico locale e di consolidare collaborazioni con istituzioni accademiche internazionali”, ha concluso il primo cittadino.