GIOIA DEI MARSI: APPROVATO IL BILANCIO 2026/28. IL SINDACO, “CONTI IN ORDINE E INVESTIMENTI”

GIOIA DEI MARSI - Il Comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) ha approvato a larga maggioranza, con la sola astensione di due consiglieri di opposizione, il bilancio preventivo 2026-2028. Ampia soddisfazione ha espresso al riguardo il sindaco Gianluca Alfonsi: "Abbiamo approvato, e per il terzo anno consecutivo, come promesso in campagna elettorale, il bilancio di previsione nei termini di legge entro la fine dell'anno. Ciò, oltre a renderci perfettamente adempienti alle previsioni normative, ci consente di dare piena continuità alla nostra azione amministrativa".

"Un bilancio di circa 15 milioni di euro che, senza aumentare la pressione fiscale e mantenendo inalterate le aliquote e le tariffe già precedentemente ridotte e che continueremo a ridurre, consentirà, attraverso nuove assunzioni, di procedere nell'azione di potenziamento degli organici per garantire una più efficace erogazione dei servizi ai cittadini - ha aggiunto Alfonsi - Uno strumento di programmazione attraverso il quale si prevede la realizzazione di importanti nuove opere pubbliche, che si aggiungono ai circa 5 milioni di euro di interventi realizzati e programmati in questi tre anni e mezzo di mandato, che interessano l'arredo urbano, la viabilità, il dissesto idrogeologico, l'edilizia scolastica, le infrastrutture sportive e di ricettività turistica".

Un documento contabile "che prevede risorse per le iniziative culturali, che costituiscono un volano di sviluppo strategico per il nostro Comune e in cui crediamo fermamente", ha precisato il primo cittadino. Un bilancio che dunque "guarda anche alla sicurezza urbana con investimenti per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Insomma, un bilancio che, con i conti perfettamente in ordine, traccia, in linea con i precedenti bilanci, un orizzonte e una prospettiva di crescita, anche turistica, per la nostra comunità e di questo non possiamo che andare assai fieri. Gioia si è finalmente rialzata ed inizia a correre", ha concluso il primo cittadino.