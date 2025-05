GIOIA DEI MARSI CELEBRA LA CULTURA CON LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “CONTRO IL MURO”

GIOIA DEI MARSI – Prosegue con un appuntamento di rilievo l’impegno del Comune di Gioia dei Marsi (L’Aquila) nell’ambito del Borgo della Lettura, rete nazionale dedicata alla valorizzazione del libro e dei territori. Sabato 31 maggio, presso il Centro Culturale Moretti, si terrà la presentazione del romanzo “Contro il Muro” di Matteo Maggiore, pubblicato da Giraldi Editore.

L’incontro, promosso dall’Associazione Nuovo Corso in collaborazione con l’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, del giornalista Sergio Venditti, del presidente dell’associazione, Cesira Sinibaldi, e dell’autore. A moderare sarà Giovanna Chiarilli.

“Contro il Muro” è il romanzo d’esordio di Matteo Maggiore, autore romano con una lunga esperienza internazionale nel campo della comunicazione, maturata tra la BBC, il Parlamento Europeo, l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Il libro racconta la storia di Fausto Cini, un giovane ventenne che, nel pieno della Guerra Fredda, cerca il proprio posto nel mondo tra idealismi, ribellioni e profonde disillusioni. Una narrazione intensa, che attraversa la Roma degli anni bui del terrorismo e approda nella Berlino del Muro, simbolo di divisioni ma anche di nuovi inizi.

“L’evento del 31 maggio non solo rappresenta un momento di confronto letterario, ma è anche un segnale forte e concreto dell’attenzione che il territorio riserva alla promozione culturale quale leva di crescita civile e comunitaria”, ha dichiarato il primo cittadino Alfonsi.

Nota biografica

Matteo Maggiore (Roma, 1962) ha lasciato la sua città nei primi anni Ottanta per Berlino (Ovest, a quel tempo) dove ha cominciato una carriera che lo ha portato a occuparsi di giornalismo, politica e comunicazione in diversi paesi. Lasciata Berlino, negli anni turbolenti ma pieni di speranza della fine della guerra fredda, tra il 1989 e il 1992, lavora al Parlamento Europeo a Bruxelles. Poi per vent’anni alla BBC come giornalista e manager, vivendo a Londra, Belfast, Bruxelles, Ginevra. Tra il 2011 e il 2014 è stato vicedirettore della comunicazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a Parigi, e nel 2014 è stato nominato Direttore della comunicazione della Banca Europea per gli Investimenti.