GIOIA DEI MARSI: DOMANI L’EVENTO “LA MEMORIA RENDE LIBERI DI NON DIMENTICARE”

GIOIA DI MARSI – “La memoria rende liberi di non dimenticare”.

In occasione della Giornata della Memoria, domani, 27 gennaio, si terrà un evento commemorativo presso il Centro Culturale Gioia dei Marsi (L’Aquila), a partire dalle ore 10,30. All’incontro, dedicato alla riflessione sulla Shoah e sulla memoria storica, parteciperanno gli studenti dell’Istituto comprensivo di Gioia dei Marsi.

“Conoscere le tragedie avvenute, come la Shoah, costituisce precipuo dovere affinché non abbiano più a ripetersi. La memoria è un valore fondamentale da preservare e trasmettere alle future generazioni – spiega in una nota il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, che interverrà nel corso dell’evento – Ecco perché anche quest’anno abbiamo voluto coinvolgere gli studenti del nostro Istituto comprensivo. Non si può costruire un sano futuro senza conoscere a fondo il proprio passato”.

L’introduzione sarà curata da Emilio Roselli, presidente del Consiglio comunale, Corrado Dell’Olio, dirigente scolastico, Vero Fazio, Generale di divisione, e Pierluigi Felli, studioso di storia locale.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Luisa Novorio.

“Sarà un’occasione importante – ha concluso il primo cittadino Alfonsi – per riflettere coralmente, con l’obiettivo di non dimenticare e trasmettere i valori di libertà e giustizia”.