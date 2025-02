GIOIA DEI MARSI: GIORNATA DI FESTA DEDICATA AI VALORI DI SAN GIOVANNI BOSCO

GIOIA DEI MARSI – Gioia dei Marsi (L’Aquila) ha celebrato i valori di Don Bosco in una giornata interamente dedicata all’allegria, alla religione e alla famiglia.

“Lo spirito salesiano è parte vitale della nostra comunità da secoli e noi intendiamo preservarlo con cura e amore”, ha spiegato il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi. La giornata all’insegna dei valori salesiani per festeggiare il co-patrono di Gioia dei Marsi, San Giovanni Bosco, è iniziata ieri mattina nel centro culturale del borgo marsicano, dove i ragazzi dell’Istituto comprensivo che porta il nome del Santo hanno incontrato il maestro e scrittore Marco Moschini. Protagonisti dell’evento sono stati “i giocattoli di una volta”, realizzati in legno e latta: “un modo per recuperare il rapporto con il gioco, uno dei valori cari proprio a San Giovanni Bosco”, ha aggiunto il primo cittadino. La giornata è poi proseguita con una festa organizzata dalle mamme e dai ragazzi dell’oratorio, che hanno realizzato uno spettacolo ispirato alla vita del Santo.

l primo cittadino, nel ringraziare suor Gioia, padre Eusebius, il maestro Moschini e tutti i concittadini “che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta di essere autentica comunità”, ha rivolto un pensiero ai più giovani: “Il grazie più grande voglio rivolgerlo ai nostri ragazzi, speranza e futuro di questo Paese, ancorati ai sani e sempre più attuali valori salesiani”, ha concluso Alfonsi. La serata si è conclusa con un momento di convivialità a cui ha partecipato l’intera cittadinanza.