GIOIA DEI MARSI: IL “PREMIO GIOIA” A MARIA GRAZIA CALANDRONE

GIOIA DEI MARSI – A Maria Grazia Calandrone il “Premio Gioia”, riconoscimento a scrittrici e scrittori fortemente legati alle loro origini.

Di seguito la nota completa.

Una gremita Piazza della Repubblica a Gioia dei Marsi ieri sera ha accolto la seconda edizione del “Premio Gioia”, giunto alla seconda edizione e che premia scrittrici e scrittori fortemente legati alle loro origini, un sentimento che a Gioia dei Marsi è di casa, si vivono emozioni legate alla cultura con il progetto bellissimo “Leggiamo con Gioia”, si respira l’orgoglio di essere gioiesi, anche grazie al fatto che Gioia dei Marsi ha ottenuto per il terzo anno di seguito il riconoscimento di “Spiga verde”, la ruralità quella di eccellenza si vive con gioia, basta ammirare i due murales realizzati da Graziella Gagliardi per capire il legame dei gioiesi con la loro terra e la cultura è un volano, perché le aree interne vivono anche di bellezza.

Un premio fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Alfonsi e organizzato in collaborazione con l’associazione Nuovo Corso della presidente Cesira Sinibaldi. Una sinergia che crea cose belle e la serata del Premio Gioia è il compimento di un progetto, a cui lavora tutto l’anno, con l’intento di creare qualcosa che sia un vanto, un marchio, pronto a crescere, a creare aspettative.

Ieri la serata è stata emozionante, prima con la musica di Marsi’n Jazz con Stefano Maria Pardo Quintet, poi con la scrittrice, due volte candidata al Premio Strega, Maria Grazia Calandrone sul palco insieme a Cesira Sinibaldi, al giornalista quirinalista conduttore di Post su Rai 2 Luciano Ghelfi e alla cantante e attrice Simona Quagliuso. Il pubblico attento ha ascoltato con emozione il racconto della scrittrice sulla sua vita e sui suoi romanzi, incalzata dalle domande di Cesira Sinibaldi e Luciano Ghelfi. Racconti di vita vera che hanno coinvolto tutti fino ad arrivare alla consegna del premio, una bellissima targa consegnata dal sindaco Gianluca Alfonsi: “Sono orgoglioso di premiare una scrittrice così importante con una targa che riporta la storia di Goia dei Marsi, resiliente e forte in ogni circostanza, come ci insegna la storia. La cultura è un volano e noi ci crediamo fermamente”.

Un momento davvero sentito che colloca il “Premio Gioia” in un posto speciale per la comunità e non solo, che vuole diventare importante e speciale e questa seconda edizione ha sicuramente gettato basi importanti per la prossima edizione. Il sindaco poi, sempre perfetto padrone di casa, ha ringraziato per la collaborazione Cesira Sinibaldi, Giovanna Chiarilli, la vice sindaco Barbara di Giandomenico, le “uncinettine” dell’associazione “Arte con Gioia” e la sua Presidente Serafina Bassi che abbelliscono ogni anno le strade di Gioia dei Marsi.

Un premio con ospiti prestigiosi pronto a crescere, da domani si lavorerà già alla nuova edizione.