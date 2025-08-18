GIOIA DEI MARSI: INCONTRO CON IL CARDINALE ZUPPI PER PARLARE DI GIOVANI E LAVORO

GIOIA DEI MARSI – Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), il cardinale Matteo Zuppi, sarà a Gioia dei Marsi (L’Aquila) domani, martedì 19 agosto, per partecipare al convegno “Sosteniamo la Speranza – Giovani e lavoro nel mondo a parte”, in programma alle 17,30 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta.

L’incontro affronterà il tema dell’occupazione giovanile e delle prospettive professionali per le nuove generazioni, con la partecipazione di Marcello Sansone dell’Università di Cassino, Antonio Di Matteo del Consiglio di amministrazione INPS, Fabio Vitale direttore generale di AGEA, e lo stesso cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. A moderare il dibattito sarà Enrico Graziani, docente dell’Università La Sapienza di Roma.

“La presenza di illustri relatori e del presidente della CEI rappresenta per noi un onore che trascende il valore dell’evento stesso – ha dichiarato il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi – In un’epoca attraversata da incertezze e fragilità, il tema del lavoro giovanile interpella le coscienze e chiama le istituzioni a un rinnovato senso di responsabilità. Auspico che questo momento di confronto possa generare riflessioni feconde e durature”.