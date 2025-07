GIOIA DEI MARSI: MARIA GRAZIA CALANDRONE VINCE IL “PREMIO GIOIA” 2025

GIOIA DEI MARSI – Dopo Marta La Malfa, premiata lo scorso anno per il romanzo d’esordio “L’isola dove volano le femmine” (Neri Pozza), il “Premio Nazionale Gioia” 2025 verrà assegnato a Maria Grazia Calandrone, considerata tra le voci più importanti della letteratura italiana contemporanea e già due volte finalista al Premio Strega.

La cerimonia si terrà giovedì primo agosto alle 21,30 in piazza della Repubblica a Gioia dei Marsi (L’Aquila), con un incontro dedicato all’autrice curato da Cesira Sinibaldi, mentre le conclusioni saranno affidate a Luciano Ghelfi, quirinalista del Tg2.

La serata sarà condotta da Roberta Maiolini e arricchita dal concerto di Mars in Jazz. A seguire, la consegna ufficiale del premio da parte del sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi.

“Siamo orgogliosi di dedicare anche quest’anno una serata a un’autrice che ha scritto pagine destinate a restare nella nostra memoria di lettori. Il ‘Premio Gioia’ rappresenta un momento importante per la nostra comunità e conferma l’impegno di Gioia dei Marsi come ‘borgo della lettura’. La cultura resta per noi una priorità, perché significa anche valorizzazione del territorio e crescita condivisa”, dichiara in una nota il primo cittadino.

Il Premio “Speciale Gioia” sarà invece consegnato a Dacia Maraini domenica 4 agosto.