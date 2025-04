GIOIA DEI MARSI: MURATORE 35ENNE TROVATO SENZA VITA ALLA FERMATA DEL BUS, IL CORDOGLIO DEL SINDACO

AVEZZANO – Tragedia questa mattina, intorno alle 6, a Gioia dei Marsi (L’Aquila) dove un uomo di 35 anni, Ed-Derkaoui Khalid, muratore a Brescia, è stato trovato senza vita alla fermata degli autobus.

Il giovane, originario del Nordafrica ma residente a Lecce nei Marsi, si trovava in città per visitare alcuni parenti e stava aspettando il bus per tornare a Genova.

A fare la scoperta sono stati alcuni passanti che, notando l’uomo riverso a terra, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e le autorità sanitarie. Dopo i necessari accertamenti, è stato confermato il decesso. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio di Avezzano, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scrive il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi: “La tragica notizia ha colpito profondamente la nostra comunità, dove il giovane era conosciuto e apprezzato. Gioia dei Marsi, Comune simbolo di accoglienza e integrazione, oggi piange insieme alla sua famiglia, a cui mando, a titolo personale e dell’intera amministrazione comunale, un abbraccio affettuoso”.