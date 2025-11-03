GIOIA DEI MARSI: PREMIATI I VINCITORI DELLA XVII EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA “PATRIZIO GRAZIANI”

GIOIA DEI MARSI – Si è conclusa al Centro culturale di Gioia dei Marsi (L’Aquila) la XVII edizione del Premio nazionale di Poesia “Patrizio Graziani”, manifestazione che ogni anno richiama autori da tutta Italia e rappresenta un consolidato appuntamento nel panorama letterario abruzzese.

L’edizione 2025 ha coinciso con il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Patrizio Graziani e con la prima senza Pierluigi Graziani, figura che, come ha ricordato il primo cittadino di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, “hanno contribuito in modo determinante alla crescita del Premio”.

L’iniziativa – si legge in una nota – è stata promossa dall’associazione culturale “Teatro Il Fiore” di Casali di Aschi, in collaborazione con la famiglia Graziani, con il patrocinio del Consiglio regionale d’Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Gioia dei Marsi.

La cerimonia di premiazione, condotta da Emilio Roselli e Tiziana Di Salvatore, ha visto la partecipazione del sindaco Alfonsi, presidente onorario della giuria, e dei componenti: Cesira Sinibaldi, Maria Assunta Oddi e Florideo Matricciano, con l’assenza giustificata di Salvatore Cococcetta.

Oltre cinquecento le opere esaminate, suddivise nelle sezioni di lingua italiana e vernacolo.

La serata è stata arricchita dalle letture di Filomena Fazi e Raffaella Palchetti, oltre che dall’intervento musicale del maestro Pierpaolo Battista Corrado. La documentazione fotografica è stata curata da Pasquale Apone, mentre Radio Parco ha seguito l’evento in diretta streaming.