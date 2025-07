GIOIA DEI MARSI: SINDACO INCONTRA VERTICI GDF, “NOSTRE COMUNITA’ NON SONO FIGLIE DI UN DIO MINORE”

GIOIA DEI MARSI – “Le nostre comunità non sono ‘figlie di un Dio minore’ e questo incontro dimostra che il valore della presenza dello Stato passa anche da segnali di vicinanza come questo”.

Giornata istituzionale ieri nel Comune di Gioia dei Marsi (L’Aquila), dove il sindaco, Gianluca Alfonsi, ha accolto i vertici della Guardia di Finanza: il comandante regionale Abruzzo, generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, il comandante provinciale dell’Aquila, colonnello Cosimo Lamanuzzi, e il comandante della Compagnia di Avezzano (L’Aquila), capitano Francesco Mattiace.

L’incontro, tenutosi nella sede municipale – si legge in una nota -, è stato l’occasione per un confronto, “franco e costruttivo sui temi della sicurezza e del presidio del territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità montane e delle aree interne”, come ribadito dal primo cittadino.

“Un bel momento di dialogo – ha aggiunto il sindaco Alfonsi – per rappresentare le esigenze di sicurezza del nostro territorio e ringraziare il Corpo della Guardia di Finanza per l’impegno quotidiano, svolto con professionalità, a tutela della legalità e della tranquillità dei cittadini”.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare anche l’importanza simbolica della visita, definendola “un gesto concreto di attenzione e rispetto verso i centri più piccoli dell’Abruzzo interno, spesso trascurati nei grandi circuiti istituzionali”.