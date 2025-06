GIOIA DEI MARSI: SINERGIA COMUNE-POLIZIA PER PREVENIRE LE TRUFFE AGLI ANZIANI

GIOIA DEI MARSI – Garantire la sicurezza dei cittadini e in particolare delle persone anziane, fornendo strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe: è questo l’obiettivo dell’incontro informativo che si è tenuto nei giorni scorsi presso il Centro culturale di Gioia dei Marsi (L’Aquila), promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia di Stato.

Un evento che ha visto la partecipazione del vice questore Roberto Malvestuto, dirigente del Commissariato di Avezzano (L’Aquila), del vice ispettore Giancarlo Di Martino e del sovrintendente capo Lucia Parma.

“Informare e sensibilizzare è il modo migliore per proteggere chi rischia di essere colpito non solo economicamente, ma anche psicologicamente da questi reati – dichiara in una nota il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi -. I nostri anziani rappresentano una risorsa preziosa, un patrimonio di valori e memoria da tutelare con ogni mezzo”.

Gli interventi dei rappresentanti delle forze dell’ordine hanno offerto ai presenti una panoramica dettagliata sulle modalità più comuni di raggiro e sulle buone pratiche per difendersi, evidenziando come l’informazione sia il primo e più efficace strumento di prevenzione.

Fondamentale il contributo del Centro Anziani di Gioia, rappresentato dal presidente, Adriana Cerasani, e della Protezione Civile comunale, con i volontari coordinati dall’assessore Nicola Antonelli, che hanno reso possibile l’iniziativa.

“L’amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – continuerà a promuovere iniziative concrete a tutela della sicurezza pubblica, con un’attenzione particolare verso le fasce più esposte della popolazione”.