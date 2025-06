GIOIA DEI MARSI “TAPPA STRATEGICA DELLA VIA DEI MARSI”: RISORSE REGIONALI PER IL TURISMO SOSTENIBILE

GIOIA DEI MARSI – La Regione Abruzzo ha recentemente finanziato, per complessivi 2.500.009 euro, diversi “cammini” riconosciuti, tra cui “la via dei Marsi anello del Parco”, che attraversa paesi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e in particolare il comune di Gioia dei Marsi (L’Aquila), borgo sul quale da tempo si sta investendo sul turismo lento ed esperienziale.

È quanto ricorda con soddisfazione, in una nota, il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, che aggiunge: “Questo importante finanziamento garantirà la messa in sicurezza, l’apposizione di adeguata e uniforme segnaletica e la messa in rete su apposito sito telematico dei sentieri che attraversano i nostri ameni paesaggi, creando finalmente un brand unitario e omogeneo di promozione del nostro territorio. Il nostro Comune verrà interessato da apposita tappa del cammino con sentieri che attraversano Aschi, Gioia, Sperone e Gioia Vecchio. Una gran bella opportunità per essere maggiormente attrattivi verso il turismo lento ed esperienziale su cui puntiamo decisamente”.

Il primo cittadino ringrazia poi il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale Mario Quaglieri “per la sensibilità e attenzione dimostrata ancora una volta verso le aree interne; un grazie anche a Sergio Rozzi, dell’associazione Erci team, che ha curato con professionalità e determinazione il progetto, e a tutti i colleghi sindaci per la maturità dimostrata a lavorare su un progetto uniforme”.

“È questa la strada giusta da seguire – conclude Alfonsi – per dare al nostro territorio un marchio d’area”.