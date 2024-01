GIORGIA MELONI A L’AQUILA IL 7 FEBBRAIO: FIRMA ACCORDO FSC, “GOVERNO VICINO ALL’ABRUZZO”

L’AQUILA – Il prossimo 7 febbraio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà all’Aquila per la firma dell’accordo sui fondi europei con la Regione Abruzzo, l’Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione).

Ad annunciare la presenza della premier, eletta proprio nel collegio L’Aquila-Teramo, è stato il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’incontro con Coldiretti Abruzzo nel castello Orsini di Avezzano.

“Ho cominciato a fare politica a 13 anni e conosco il presidente Marco Marsilio dai tempi del liceo. Una lunga storia che ora vede il governo vicino all’Abruzzo”, ha detto Lollobrigida nel corso dell’intervento.

Una visita che anticipa di qualche settimana l’appuntamento elettorale in programma il 10 marzo in Abruzzo, quando in occasione delle regionali il governatore Marsilio, ricandidato alla Presidenza in quota FdI, cercherà il secondo storico mandato.