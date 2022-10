ROMA – Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Quirinale per assistere al giuramento, il compagno della leader di Fdi, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra la loro figlia. I due sono arrivati con la Cinquecento bianca che ha usato la leader di Fdi prima di ricevere l’incarico. Con loro anche lo staff della premier incaricata.

Giorgia Meloni è il primo presidente del consiglio donna della Repubblica italiana, ed stata eletta nel collegio uninominale della Camera, L’Aquila-Teramo.

Tra i primi ad entrare tra i ministri, Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani siedono in prima fila uno accanto all’altro. In look total white Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Locatelli accanto a Eugenia Roccella. Nel salone delle Feste del Quirinale ci sono anche i familiari dei ministri. In prima fila tra gli ospiti la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, con i figli del leader della Lega.

Con il primo governo guidato da una donna, “esordiscono” per la prima volta alcuni termini nelle denominazione dei vari ministri.

Il tradizionale Mise sarà anche ministero delle “imprese e del made in Italy”. Il ministero delle politiche agricole, si chiamerà anche della “sovranità alimentare” e quello dell’Istruzione, sarà anche “del merito”. Il ministero della Transizione ecologica e Ambiente sarà anche della “sicurezza energetica”. Il ministero degli Affari europei si chiamerà anche delle “politiche di coesione territoriale e del Pnrr”, quindi il ministero del sud si chiamerà anche del Mare e infine quello della Famiglia e pari Opportunità si chiamerà anche della “Natalità”.

Ecco l’elenco dei 24 ministri, 9 di Fratelli d’Italia, 5 di Forza Italia, 5 alla Lega, e altrettanti tecnici.

Antonio Tajani sarà ministro degli Esteri e vicepremier;

Matteo Piantedosi ministro dell’Interno;

Carlo Nordio ministro della Giustizia;

Guido Crosetto ministro della Difesa;

Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia;

Adolfo Urso ministro dello Sviluppo Economico;

Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione;

Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare;

Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;

Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e vicepremier;

Marina Calderone ministro del Lavoro;

Annamaria Bernini ministro dell’Università e della Ricerca;

Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura;

Orazio Schillaci ministro della Salute;

Daniela Santanchè ministro del Turismo.

I ministro senza portafoglio:

Luca Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento;

Paolo Zangrillo ministro per Pubblica Amministrazione;

Roberto Calderoli ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

Sebastiano Musumeci, ministro per le Politiche del mare e per il Sud;

Raffaele Fitto ministro per gli Affari europei;

Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani;

Eugenia Maria Roccella ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità;

Alessandra Locatelli ministro per la Disabilità;

Maria Elisabetta Alberto Casellati ministro per le Riforme Costituzionali.

Meloni proporrà la nomina di Alfredo Mantovano a sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

La leader di FdI, oltre al sottosegretario Mantovano, ha scelto nove ministri esponenti del suo partito: l’ex magistrato Carlo Nordio, il cofondatore di FdI Guido Crosetto, Adolfo Urso, i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani (che dovranno essere sostituiti), Daniela Santanché, Raffaele Fitto, Nello Musumeci ed Eugenia Roccella.

I ministri in quota FI sono Antonio Tajani, Paolo Zangrillo, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto ed Elisabetta Casellati.

Quelli della Lega sono il leader Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.

I tecnici sono il prefetto Matteo Piantedosi, in quota Lega, Marina Elvira Calderone, la presidente dei consulenti del lavoro, in quota FdI come Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Orazio Schillaci, Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e il giornalista Gennaro Sangiuliano, dal 2018 direttore del Tg2 Rai.