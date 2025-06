GIORNALISMO: DOPO 26 ANNI DASCOLI LASCIA MESSAGGERO. DA LUGLIO NUOVA AVVENTURA CON IL CENTRO

L’AQUILA – “È stato il primo e l’ultimo pensiero della giornata per 26 anni. Ora è il momento di voltare pagina, per sposare un nuovo esaltante progetto”.

Con queste parole Stefano Dascoli, nonostante la giovane età storica firma del Messaggero Abruzzo, ha salutato il giornale dove ha mosso i primi passi da cronista nel 1999, annunciando contestualmente il suo ingresso – dal 1° luglio – nella squadra del quotidiano Il Centro, dove assumerà il ruolo di responsabile della redazione dell’Aquila.

Una decisione meditata, raccontata con sobrietà e partecipazione in un post social che ha raccolto tanti attestati di stima e affetto da colleghi, lettori, amministratori e cittadini.

“Il Messaggero è stata una scuola di vita – ha scritto Dascoli –, una palestra straordinaria. Il luogo del confronto fisico e intellettuale, il mezzo per trasformare la vita in notizia, per crescere sotto tutti i punti di vista”.

Nato all’Aquila nel 1981, giornalista professionista dal 2006 e attuale tesoriere dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Dascoli si è fatto sentire il formato sul campo attraversando ventisei anni di storia cittadina e abruzzese: dal terremoto del 2009 alle grandi vertenze sanitarie, dai processi giudiziari alle inchieste sulla ricostruzione, fino alla politica regionale e ai più recenti cambiamenti sociali del post-pandemia. Tra le sue esperienze più significative c’è anche quella a Sky Tg24, prima come corrispondente e poi nella redazione romana di via Salaria.

Per Sky ha seguito alcuni tra i più importanti fatti di cronaca e politica estera. Alle porte c’è l’approdo, come responsabile responsabile della redazione dell’Aquila de “Il Centro”, quotidiano del gruppo editoriale di proprietà degli imprenditori abruzzesi Luigi Palmerini e Luigi Pierangeli.

Una sfida non solo professionale, ma anche simbolica: raccontare ancora il territorio, da una nuova angolazione, in un momento in cui il giornalismo locale è chiamato a rinnovarsi per non smarrire la propria funzione civile. In un lungo post , Dascoli ha voluto ringraziare il nuovo editore, il direttore Luca Telese e il direttore editoriale Giovanni Scurti.

“Comincia un nuovo, entusiasmante, capitolo – ha scritto Dascoli – Dal 1 luglio sarà in forza al “Centro”, il giornale che ha fatto la storia di questa regione fin dal 1986, in un gruppo editoriale leader in Abruzzo. Rimarrò nella mia città, L’Aquila, per continuare, con serietà e passione, il racconto di questi anni decisivi. Lo faccio con spirito di servizio, con l’umiltà di chi approda in una redazione fatta di colleghi di esperienza e grande valore e giovani talenti, con l’entusiasmo degli inizi e la voglia di misurarmi con nuove, importanti e prestigiose responsabilità. Un passo in avanti di cui vado orgoglioso. Ringrazio, per la fiducia, la stima e la considerazione la direzione, l’editore, i colleghi. Chi mi ha seguito finora – spero che lo faccia ancora – e chi, magari, vorrà farlo d’ora in poi”.