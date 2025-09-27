LUTTO NEL GIORNALISMO: ADDIO A DI SCIASCIO, MAESTRO CRONACA SPORTIVA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

L’AQUILA – L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Di Sciascio, figura di riferimento per l’informazione istituzionale e per il giornalismo sportivo.

“Antesignano di uno stile attento, rigoroso e sempre rispettoso della verità dei fatti, Di Sciascio – afferma in una nota la presidente dell’Ordine dei giornalisti, Marina Marinucci –, ha saputo coniugare la capacità di raccontare con chiarezza la vita istituzionale della Regione con la passione per lo sport, di cui è stato osservatore competente e appassionato. Alla sua professionalità univa qualità umane che lo hanno reso stimato da colleghi e lettori. Con la sua scomparsa il giornalismo abruzzese perde una voce autorevole”.

L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo si stringe alla moglie Mirella, ai figli Rosanna e Ivano, cronista sportivo anche lui.